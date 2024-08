Vela a che ora la Medal Race di Tita Banti oggi alle Olimpiadi | programma combinazioni tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tutto pronto (vento permettendo) a Marsiglia per ladella classe mista Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’è prevista la regata decisiva per l’assegnazione delle medaglie, ma in caso di necessità gli organizzatori hanno la possibilità di rimandare tutto a domani (giornata di riserva) nella speranza di un miglioramento delle condizioni meteo. Italia grande protagonista come di consueto con i fenomenali Ruggero/Caterina, leader della generale con un vantaggio incoraggiante di 14 punti sull’Argentina di Majdalani/Bosco e 20 su Gran Bretagna e Nuova Zelanda. Nonostante il punteggio doppio a disposizione in, gli azzurri sono già certi di andare a medaglia e blinderebbero l’oro con un settimo posto (o meglio) a prescindere dal risultato dei sudamericani.