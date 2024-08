Usa 2024 Harris | battaglia per libertà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 7.00 Kamalae Tim Walz hanno fatto la loro comparsa sul palco del Liacouras Center della Temple University di Filadelfia, nel loro primo comizio come ticket presidenziale, dove sono stati accolti da un'ovazione dei sostenitori. "Questa non è solo unacontro Trump,ma per la", ha detto, che ha elencato le quattroprincipali per cui lotterà assieme al suo vice,Walz:di voto,dalla violenza delle armi,di amare chi si vuole e, per le donne,di decidere cosa fare del proprio corpo.