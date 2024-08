Università di Firenze sfida internazionale E la laurea a doppio titolo offre grandi opportunià

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – “Un’che a livellosi colloca tra le top 25 e a livello italiano è fra il quarto e il nono posto a seconda degli indicatori”. Così l’ateneo fiorentino si piazza nel confronto con le altre realtà sia del Belpaese che estere. Lo dice Giorgia Giovannetti, che dell’diè la delegata ai Rapporti Internazionali e agli Accordi Multilaterali. “Ci sono gli indicatori sulla sostenibilità – prosegue – che ci pongono intorno al quarto posto.è molto attrattiva, con 1400 studenti in entrata e mille in uscita. Abbiamo una mobilità extra Ue, dando l’opportunità agli studenti di andare in vari Paesi, dal Brasile alla Cina. Abbiamo circa cinquecento accordi”. Tra le lingue, l’ha un corso ditriennale in inglese che è stato messo a numero chiuso “perché ha tantissime domande, dice Giovannetti.