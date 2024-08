Un nuovo video shock scuote l’Iran | due ragazze senza velo picchiate dalla polizia morale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’ennesima violenza su due giovani che vogliono vivere libere. Undivenuto virale mostra lairaniana mentre picchia due adolescenti per non aver indossato ila Teheran, ha scatenato una grande indignazione sui social media. L’incidente ha riacceso le richieste al neo eletto presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale di smantellare la controversa