Ultime Notizie Roma del 07-08-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale l’Attacco contro Israele potrebbe essere imminente l’iran avrebbe chiesto sistemi avanzati di difesa aerea alla Russia da Mosca iniziata la consegna degli armamenti risponderemo a qualsiasi con il modo e nel luogo che preferiamo l’ha detto biden dopo l’incursione aerea di una base americana nell’acqua occidentale da parte degli alleati iracheni dell’Iran 5 soldati feriti gli Stati Uniti parlano di pericoloso escalation mezzanotte Joe biden e kamala Harris si sono riuniti nella situation Room per decidere le prossime mosse Andiamo a Parigi non c’è pace per le olimpiadi dopo il caso carini nel pugilato le polemiche sull’inquinamento della Senna allontanamento di Villaggio Olimpico della nuotatrice paraguaiana Juan Alonso arrivano ...