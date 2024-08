UFL è pronto al calcio d’inizio | ecco la data di uscita del videogioco calcistico

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024) UFL sta per arrivare, stiamo parlando di un titolo che promette di competere direttamente con giganti del settore come FIFA ed eFootball. Sviluppato da Strikerz Inc., UFL si presenta come un gioco difree-to-play destinato a cambiare le dinamiche del mercato, con un focus su un gameplay realistico e coinvolgente. UFL 2025:die piattaforme UFL sarà disponibile per i giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series XS a partire dal 12 settembre 2024. Questadi lancio è strategica, poiché arriva poco prima del rilascio di EA Sports FC 25, un altro titolo molto atteso. I giocatori potranno esplorare le funzionalità di UFL e vedere come si posiziona rispetto ai suoi concorrenti.