Udinese vicepresidente Campoccia | Su Cannavaro scelta dolorosissima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Non rinnovaree cambiare, scegliendo Runjaic è stata una. Ladei Pozzo credo sia ricaduta su una figura che avesse le caratteristiche che Gino vuole, un uomo molto presente, non che gli altri non lo fossero, però con delle capacità anche di innovare determinate cose”. Così Stefanodell’da Casa Italia a Parigi, sul nuovo allenatore dell’. “Sono piccole cose ma l’idea di avere per esempio a Udine, che siamo molto tradizionalisti, aperto ai campi di allenamento, è stata una rivoluzione di piccola ma si vede che è una persona che rompe questi piccoli diaframmi, questi schemi che si creano e questo ha aiutato a ricucire il rapporto con la tifoseria, perché noi indubbiamente avevamo un debito con loro”, ammette.