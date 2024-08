Ucraina Kiev prova il blitz in Russia Zelensky | Presto nostri missili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – L’attacca incon tank e soldati. Le news della guerra descrivono una giornata caratterizzata dagli scontri nella regione russa di Kursk, con un’azione accompagnata dal raid di droni che ha ferito almeno 18 persone, secondo le informazioni diffuse su Telegram dal governatore Alexei Smirnov. I media russi fanno riferimento anche all’avanzata di centinaia di soldati ucraini accompagnati dai tank attraverso il confine: il tentativo di penetrare in profondità, però, secondo il ministero della Difesa di Mosca sarebbe stato respinto. I video pubblicati sui social mostrano una situazione caotica, con civili che abbandonano le proprie case. Si continua intanto a combattere nel Donetsk, regione fulcro della guerra in queste settimane. Le forze di Mosca spingono per sfondare verso Pokrovsk e per acquisire il controllo del nodo logistico di Kostyantynivka.