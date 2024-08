TS – dai fischi a Locatelli alla questione Chiesa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-06 23:16:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: “Sono contento che siamo tornati a casa con la nostra gente, anche per far capire ai nuovi cosa è questa squadra e che famiglia è“. Così Danilo, difensore e capitano della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, al termine dell’amichevole contro la Next Gen vinta per 4-0, test nel quale il brasiliano ha realizzato anche il primo gol: “Mister Motta ha tanto entusiasmo e voglia – ha aggiunto Danilo -. Porta delle idee di calcio interessanti. Ci chiede sempre di andare oltre i nostri limiti fisici e tecnici“. Il jolly bianconero ha detto la sua anche sui attualmente fuori squadra, su tutti Szczesny e: “Mi dispiace per loro, è una situazione non facile. E’ gente con la quale si è creato un rapporto, ma qui è la società a prendere le decisioni.