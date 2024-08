Tronchetti | Lo strapotere delle Big Tech preoccupa L' analisi sul crollo delle Borse e i pericoli legati all' IA

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 7 agosto 2024) MarcoProvera, vice presidente esecutivo di Pirelli, affronta il tema deldi lunedì scorso individuandopossibili cause. "I mercati - spiegaa La Stampa - temono loBig. In sette capitalizzano circa 13 mila miliardi su una Borsa che ne totalizza poco più di 40mila. Siamo a dimensioni enormi, sono circa il 30% del mercato. Anche per questo il quadro generale è volatile. C’è un insieme di variabili che possono minare la fiducia di chi investe. I segnali negli Stati Uniti non sono di una recessione vera e propria, abbiamo un tema di rallentamento della Cina e dell’Europa. In questa fase per i mercati è piùnte il fatto che la locomotiva tedesca non sia più tale. La crescita non sembra più sostenibile, siamo sullo zero virgola". Segui su affaritaliani.it