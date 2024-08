Traffico Roma del 07-08-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto ancora disagi alla circolazione lungo la tangenziale est per un incidente code a tratti tra via Salaria Corso Francia in direzione dello Stadio Olimpico sulla stessa agenzia Le ricordiamo inoltre che sino al 19 agosto il tratto di sopraelevata tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti resta chiuso sempre in direzione dello stadio sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Tuscolana e Ardeatina su via Ardeatina per lavori si sta in coda nei pressi di via del Santuario In entrambe le direzioni e per lavori su Corso Francia ricordiamo che si viaggia carreggiata ridotta tra via Flaminia e via di Vigna Stelluti nelle due direzioni evitabili le ripercussioni alal momento abbiamo code su via Flaminia verso la tangenziale la polizia locale Ci segnala un incidente su via Tuscolana all’altezza di via delle ...