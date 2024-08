Traffico Roma del 07-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità disagi allungo la tangenziale est per un incidente code da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio Olimpico sulla stessa tangenziale lo ricordiamo per lavori di rinnovo fino al 19 agosto è il 3 di sopraelevata tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti resta chiuso sempre in direzione stadio oltre che nella zona di San Giovanni possibili disagi alin Piazza di Santa Croce in Gerusalemme viale in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo partita ieri una nuova fase dei lavori di riqualificazione del deposito tram di Porta Maggiore fino al 25 agosto la rete trama previsto normale servizio per le linee 214 mentre i collegamenti 358 e 19 saranno sostituiti in tutto o in parte da bus trasporto ferroviario sulla è ...