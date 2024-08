Traffico Roma del 07-08-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascoltoin aumento in entrataprime code sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est sul Gra rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina su via Pontina si rallenta con code da Pomezia a Castel di Decima in direzione dell’EUR ricordiamo che fino al 19 agosto il tratto di sopraelevata della tangenziale est resta chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico per lavori su Corso Francia si viaggia a carreggiata ridotta tra via Flaminia e via di Vigna Stelluti nelle due direzioni inevitabili di percussioni con coda in particolare nelle ore di maggiorstessa situazione su via Cesare Battisti riduzione di carreggiata tra Piazza Venezia e via IV Novembre interventi questi in programma fino al 14 agosto maggiori dettagli su questa e ...