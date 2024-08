Toscana diffusa | progetti infrastrutturali per 120 milioni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)per 120Territori capaci di futuro, di paesaggi sostenibili, tesi a coesione e sviluppo e alla rigenerazione. Sono i 115 Comuni che ricadono nelle sei aree dellae per i quali la giuntaha approvato gli elenchi degli interventiche potranno essere sostenuti con le risorse del Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) per circa 70nell’ambito delle strategie territoriali delle aree interne, ai quali saranno aggiunti altri 34disponibili per le imprese e le comunità energetiche e 6,6del Fse (Fondo sociale europeo): sono tutti interventi, sottolinea Regione, individuati in seguito a un percorso di confronto negoziale condotto tra le coalizioni locali e la Regione.