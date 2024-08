Tocco Caudio interruzione idrica notturna per forte assorbimento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gesesa. Comunichiamo che a causa delin distribuzione e delle alte temperature, che già quest'oggi sta generando irregolarità nell'erogazionein tutto il Comune, questa sera saremo costretti a sospendere l'erogazionedalle ore 22.00 di oggi 7 agosto fino alle ore 06.00 di domani mattina 8 agosto in tutto il territorio di.GESESA si scusa per i disagi arrecati, indipendenti dalla sua volontà, e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte.