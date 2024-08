“Ti sparo ammazzo te e tuo figlio” | pugni e minacce all’ex convivente scatta il braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto nei confronti di un 27enne, indagato per maltrattamenti, il divieto di avvicinamento all'exe al figlio 17enne e l'uso del. Da anni la donna era costretta a subire violenze fisiche e verbali, così come pesantidi morte.