Tennis wild-card per Matteo Berrettini a Cincinnati | sarà nel tabellone principale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)riparte dal cemento dell’Ohio. Ilta azzurro, infatti, dopo aver saltato le qualificazioni del Canada Open di Montreal,al via dell’attesissimo Masters 1000 di, confermando la sua intenzione di affrontare nel migliore dei modi la fondamentale estate nordamericana. Gli organizzatori del torneo dell’Ohio hanno assegnato ufficialmente leal nostro portacolori che, di conseguenza, entra di diritto nel, evitando il sempre pericoloso percorso delle qualificazioni. Un modo per concentrarsi in maniera migliore sul proprio, tra allenamenti e sedute in palestra. Il Masters 1000 che, come tradizione, si giocherà a cavallo di Ferragostoun banco di prova fondamentale per ilta romano che è reduce dai due brillanti successi di Gstaad e Kitzbuehel.