Tamberi | Oggi è stato un disastro ma in finale sarà tutta un' altra storia

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’è un momento in cui a Gianmarcovengono gli occhi lucidi. La voce è rotta dall’emozione e si prende qualche secondo per prendere fiato. “A Rio de Janeiro i miei amici avevano acquii biglietti per sostenermi, invece io ero vicino a loro in tribuna con la gamba ingessata. A Tokio li