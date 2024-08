Taekwondo | Park e Wongpattanakit trionfano nella prima giornata delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Termina la, lunghissima,del programma olimpico dialledi Parigi 2024. Un day 1 particolarmente amaro per i colori azzurri, complice l’uscita di scena di Vito Dell’Aquila, sconfitto in semifinale dall’azero Gashim Magomedov in un combattimento dove il detentore del titolo olimpico ha rimediato un brutto infortunio (lesione al tendine degli adduttori della coscia sinistra) che lo ha costretto a rinunciare alla finale per il bronzo.