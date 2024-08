St Mirren-Brann Bergen Qualificazioni Conference League 08-08-2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A fine luglio il St.è tornato a giocare in Europa per la prima volta dal 1988. Sono gli effetti della, che permette a un club giunto quinto, peraltro staccatissimo, in un campionato modesto come quello scozzese, di partecipare alle coppe europee. Al primo turno la squadra di Stephen Robinson ha eliminato InfoBetting: Scommesse Sportive e