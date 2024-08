Sleep tourism perché dormire è una priorità per gli italiani in vacanza?

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cosa più delcorrisponde al dolce far niente?, in effetti, oltre ad essere diventato quasi un lusso di pochi, è anche in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori. L’ha confermato lo studio condotto da Skyscanner sui trend di viaggio del 2024. Tra chi sceglie mete turistiche dal forte impatto culturale e