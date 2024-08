Se rimanessi incinta lo saprei da altri | Joe Rose sul fare il test di gravidanza da donna cieca

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si è già parlato, in passato, del fatto che idinon fossero del tutto inclusivi, e un video dell’influencer Joe, che condivide su TikTok la sua quotidianità come, hanno riportato il focus sulla questione. Tempo fa la, che conta oltre 21 mila followers sul social cinese, ha condiviso un video in cui faceva undiper dimostrare come le donne non vedenti non possano scoprire un’eventualenell’intimità della propria casa, da sole.