Scuola pronte nuove linee guida per insegnamento dell’educazione civica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – A partire dall’anno scolastico 2024/2025 entreranno in vigore leper l’. Il testo sostituirà leprecedenti, con l’aggiunta di ulteriori contenuti, e ridefinirà traguardi e obiettivi di apprendimento a livello nazionale. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato oggi il documento al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per il prescritto parere non vincolante.