Scoppia l’incendio casa inagibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Attimi di paura tra i residenti del centro cittadino di Quarrata nella serata di lunedì 5 agosto quando intorno alle ore 20 al primo piano di un’abitazione di via Fiume si è sviluppato un incendio, fortunatamente senza causare feriti e senza conseguenze per gli edifici circostanti. Le fiamme hanno invaso l’appartamento, un terratetto in cui abita un uomo da solo, che all’arrivo dei soccorsi non era in. Qualcuno, forse lo stesso residente della, è riuscito ad arrivare in tempo per dare l’allarme. L’uomo è poi rimasto in strada dove è stato raggiunto dopo poco da alcuni parenti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Pistoia che hanno provveduto a domare le fiamme, mettendo la scala alla finestra del primo piano che si affaccia sulla via Fiume. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.