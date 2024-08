Scattano rovesci e temporali | quanto dura la pausa dal caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 7 agosto, in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Nord: nuvolosità irregolare sui rilievi con associatia carattere temporalesco in estensione nel corso della mattinata alle aree pianeggianti. I fenomeni si esauriranno gradualmente nel corso della sera salvo locali persistenze sull'Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: nubi a evoluzione diurna sull'appennino con isolatiin assorbimento dal tardo pomeriggio. Cielo prevalentemente sereno altrove con possibilità di qualche brevente le ore più calde. Sud e Sicilia: Nubi a evoluzione diurna con localio brevipomeridiani a eccezione dell'area salentina. Temperature: minime in lieve flessione al nord, in aumento sulla Sardegna e stazionarie altrove.