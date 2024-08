Rivolte nel Regno Unito | L' Agenda diventa chiara…

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Chi è fuori dalpotrebbe non averlo sentito, ma è stata una settimana violenta sull’isola. Ecco un breve riassunto della versione ufficiale finora: Quattro giorni fa un diciassettenne sarebbe entrato in una "classe di danza Taylor Swift" per bambini (o qualunque cosa fosse) a Southport e