Regione Lazio Più carburante per imprese agricole la decisione della direzione regionale del settore

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– LaAgricoltura, su indicazione dell’assessore Giancarlo Righini, ha adottato una determina attraverso la quale si stabilisce di aumentare del 30% il quantitativo diannuo per ettaro assegnato per l’irrigazione delle colture, rispetto a quello stabilito in via ordinaria, al fine di sopperire ai maggiori consumi dicausati dalle L'articolo/ Piùper, ladelTemporeale Quotidiano.