Rai con le Olimpiadi crescono gli ascolti del Tg2

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gliottenuti dalla Rai per il racconto dellesono importanti e Rai 2 si conferma la rete olimpica per eccellenza. Lo sport in chiaro è un’offerta fondamentale e la collaborazione tra le direzioni ha portato benefici anche all’informazione . Il Tg2, diretto da Antonio Preziosi, nell