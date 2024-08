Precipita dalle Piramides Calcaires morto alpinista italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Undopo essereto sulle, vette gemelle ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Era in cordata con un connazionale, rimasto illeso. L'incidente a circa 2.600 metri di quota. I due - fa sapere il Soccorso alpino valdostano, intervenuto sul posto - procedevano in discesa lungo una via errata e sotto temporale. Per cause da accertare, uno è caduto per circa 200 metri. L'altro ha dato l'allarme ed è stato portato a Courmayeur a disposizione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, incaricato delle operazioni di riconoscimento e della ricostruzione della dinamica.