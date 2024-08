Pranzo in spiaggia le ricette e le diete dei bagnati

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pasti leggere e tanta acqua, sono si un buon consiglio per affrontare il caldo, ma anche per vivere al meglio le giornate in. Addio, quindi, a pranzi luculliani per cui c’è bisogno di attendere diverse ore prima di tuffarsi di nuovo in acqua. C’è chi anche in piena estate non rinuncia aparticolari. L'articoloin, lee ledeiTeleclubitalia.