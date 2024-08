Pianosi ora via col vento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Riccardotrova finalmente il suo primo vero exploit a Marsiglia durante l’Opening Series del Kite maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Cambiano le condizioni meteo e il giovane talento pesarese, dopo aver fatto un po’ di fatica ad emergere nella giornata inaugurale (10-6-8-14 i suoi parziali) anche per mancanza di, ieri pomeriggio si è imposto nell’unica regata completata, rilanciando le sue ambizioni in ottica podio. Conleggero (6-7 nodi, condizioni al limite per questa classe) il 19enne di Pantano ha sfoderato una prestazione impeccabile, prendendo la testa della regata in partenza e restando al comando fino all’arrivo, con un ampio margine di 21 secondi sul secondo classificato, il tedesco Jannis Maus, e 24 sul fenomeno singaporiano Max Maeder.