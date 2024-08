Per il Fondo automotive 575 miliardi tra il 2025 e 2030

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilavrà a disposizione una dotazione di 750 milioni per ile di un miliardo annuo dal 2026 al. E' quanto è emerso al tavolo sul settore in corso al Mimit dove il ministro Adolfo Urso sta illustrando il nuovo piano pluriennale sugli ecobonus. Il Bonus sarà maggiore per le auto a più basse emissioni, incentivi a chi rottama veicoli vecchi e inquinanti e ancora bonus sempre più orientato a sostegno delle classi meno abbienti. Tra gli altri obiettivi indicati gli incentivi dovranno servire a sostenere "la componentistica locale".