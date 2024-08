Parigi2024 | Pesi Niente medaglia per Massidda

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "In realtà in cima ai miei rimpianti è che potevo dare di più" PARIGI (FRANCIA) - Nulla da fare per Sergio, l'azzurro nel sollevamento61 kg non è riuscito a superare lo strappo: primo tentativo fallito con 132 chilogrammi, nel secondo e terzo tentativoha provato ad alzare 13