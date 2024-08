Parigi 2024 | non solo Covid precisazioni Oms sugli oltre 40 atleti positivi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 ago. (Adnkronos Salute) - "Al 6 agosto, il sistema di sorveglianza basatoeventi dell'Organizzazione mondiale della sanità, che analizza i resoconti dei media e di altre fonti verificate, aveva segnalato che almeno 40olimpici erano risultatial-19 o ad altre malattie respiratorie". E' la precisazione diffusa dall'Oms per chiarire un dato rilasciato ieri sempre da esponenti dell'agenzia Onu per la salute. Dichiarazioni dalle quali era emerso che almeno 40impegnati nei Giochi erano risultatial. Secondo il chiarimento diffuso oggi, dunque, non sono imputabilial virus Sars-CoV-2 letà censite a cui si è fatto riferimento. "Stiamo chiarendo le dichiarazioni" e "ci scusiamo per la confusione", si legge in una nota.