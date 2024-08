Parigi 2024 lottatrice pesa qualche grammo in più | addio medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – Unad'oro sfumata per. Vinesh Phogat, atleta indiana, si è qualificata per la finale della lotta libera – categoria 50 kg – alle Olimpiadi di. Phogat, 29 anni, avrebbe dovuto affrontare oggi in finale la statunitense Sarah Hildebrandt. La finale per lad'oro, però, non si disputerà.