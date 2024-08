Parigi 2024 lotta greco-romana | il cubano Mijain Lopez nella storia primo atleta della storia a vincere 5 ori consecutivi nella stessa disciplina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) IltoreNunez entradei Giochi Olimpici. Il classe ’82 ha infatti trionfatocategoria 130 kg dialle Olimpiadi di, centrando così la sua quinta medaglia d’oro olimpica consecutiva, record per quanto riguarda unaindividuale. Superate dunque leggende del calibro di Carl Lewis, Michael Phelps, Al Oerter e Paul Elvstrom, fermi a quota quattro così come Katie Ledecky e Vincent Hancock, che però potranno raggiungere ilin casa a Los Angeles 2028. Il fuoriclasse caraibico, portabandiera per quattro edizioni per Cuba, è imbattuto alle Olimpiadi da Pechino 2008categoria regina(classe di peso 120 kg fino a Londra 2012, poi aumentata a 130 kg da Rio de Janeiro 2016).