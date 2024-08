Parigi 2024 l’Italia Maschile dell’Inseguimento a Squadre conquista il bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto– Medaglia dipernell’inseguimentoalle Olimpiadi di. Gli azzurri del ciclismo su pista, campioni olimpici a Tokyo, battono la Danimarca nella finale per il terzo posto e portano la 27esima medaglia alla spedizione tricolore ai Giochi: 9 ori, 10 argenti, 8 bronzi. Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna si impongono sulla Danimarca in rimonta con il tempo di 3’44?197. Il quartetto danese taglia il traguardo in 3’46?138 con una formazione totalmente disunita. “E’ sempre facile salire sul carro dei vincitori. A Tokyo siamo stati una sorpresa, dopo ieri magari siamo ‘caduti’ per tanti. La realtà è che a questi livelli non c’è mai nulla di scontato e oggi bisogna dire grazie ai compagni, allo staff, a chi ci ha supportato”, dice Ganna a RaiSport.