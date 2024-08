Parigi 2024 Francia-Italia 3-0 | azzurri pallavolo k o in semifinale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La Nazionale sconfitta dai transalpini, giocherà per il bronzo L'sconfitta innel torneo dimaschile alle Olimpiadi di. Glidel ct De Giorgi vengono sconfitti dallache si impone per 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) e si qualifica per la finale per la medaglia d'oro contro la Polonia. L'