Parco Pastore pino domestico pericolante abbattuto | sarà sostituito

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il, radicato nelle aree di pertinenza delin via Girolamo Santacroce, a Napoli,con medesima specie o una autoctona. In relazione all’abbattimento in corso di unin via Girolamo Santacroce, l’Amministrazione comunale spiega tutti i passaggi tecnico-amministrativi previsti dalla legge. In seguito alla presentazione di un’apposita istanza,