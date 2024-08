Pallamano la Germania manda al tappeto la Francia! Decise le semifinaliste delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una giornata pazzesca di, per quanto riguarda il torneo maschile, si è conclusa alledi Parigi 2024. Ecco come sono andate le cose nei quarti di finale che hanno promosso 4 squadre alle semifinali dei prossimi giorni. Nella prima gara di questo 7 agosto, a spuntarla 29-28, all’overtime, in rimonta, dopo esser stata sotto 8-12 all’intervallo, è stata la Spagna, che è riuscita a eliminare un Egitto davvero organizzato e cinico, che per poco non è riuscito a fare il colpaccio. Poi il “Match of the Day”, quello nel quale la– all’ultimo secondo dei tempi supplementari – ha estromesso i padroni di casa delladal torneo.