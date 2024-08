Oltre 7 000 profumi falsi sequestrati in un Tir a Marghera | erano diretti in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato7.000 prodotti cosmetici contraffatti, con la falsa indicazione di noti marchi di profumeria. Il carico era contenuto in un Tir proveniente dalla Lituania e diretto in, fermato a un posto di controllo(Venezia), nei pressi dello svincolo per la SS309 Romea verso Chioggia (Venezia). Il mezzo stava effettuando un trasporto internazionale di macchinari per la lavorazione del legno, ma i militari ne hanno ispezionato più accuratamente il carico, in particolare nella parte finale del rimorchio, scoprendo sei bancali con 7.259 confezioni dicontraffatti, potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.