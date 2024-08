Olimpiadi | Tamberi in testa nelle qualificazioni del salto in alto I bookie | Oro vicino L’Italia non si allena sulla Senna

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gianmarcopassa al primo tentativo anche la misura di 2.24delin. L'asticella ha tremato a lungo, ma non è caduta. Percorso netto fino a 2.24 anche per l'altro azzurro Stefano Sottile. Misura di qualificazione fissata a 2.29. Ma potrebbe bastare anche meno. L'Italia non si allemaL'articoloindelin. I: “Oro”.non siproviene da Firenze Post.