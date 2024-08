Olimpiadi Stano e Palmisano sesti | ho preso il Covid non avevo forze

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) E’ iniziata un’altra giornata alledi Parigi 2024. Massimoe Antonellahanno chiuso al sesto posto la staffetta mista di marcia. I due azzurri, entrambi oro nella 20 km di marcia a Tokyo 2020, completano i 42 km della gara con il tempo di 2h53’52”. Medaglia d’oro alla Spagna in 2h50’31”, davanti a Ecuador (2h51’22”) e Australia (2h51’38”). Gli azzurri sono in terza posizione fino all’ultimo cambio macrolla nel finale pagando a caro prezzo la febbre che l’ha colpita nei giorni scorsi. Le dichiarazioni “Hoil, abbiamo tenuto tutti all’oscuro, sono stata monitorata e isolata per non contagiare i compagni. Sapevo della mancanza di forza ma stavo meglio del 1° agosto, il giorno della 20 km. Mi sono detta diamo il massimo tanto peggio di così. La prima parte sono andata anche bene.