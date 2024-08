Olimpiadi Parigi 2024 autorizzati gli allenamenti di nuoto nella Senna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo gliannullati ieri, gli esami sulla qualità dell'acqua dellahanno dato responso favorevole. E' arrivato quindi il via libera da parte della federazione internazionale per l'allenamento di ricognizionein vista della 10 km diin acque libere alledi. Questa mattina ci sono stati i primi tuffi considerati essenziali per provare le condizioni anche della corrente e della temperatura dell' acqua. Qualora l'acqua dellasi rivelasse ancora inadatta alla balneazione, il Comitato organizzatore ha previsto un piano B per far disputare la competizione nel bacino di Vaires-sur-Marne, sito non lontano dasulla Marna, dedicato alle gare di canoa.