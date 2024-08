Olimpiadi 2024 doppia delusione | Settebello fuori ai rigori con l’Ungheria tra le polemiche arbitrali ltalVolley travolta dalla Francia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È una serata amara alledi Parigi per le squadre italiane. Dopo l’inseguimento a squadre femminile che finisce quarta nella finale per il bronzo con la Gran Bretagna, il programma vedeva l’ItalVolley impegnata nelle semifinali contro i padroni di casa, mentre ilera impegnato ai quarti di finale contro. Niente da fare per la pallavolo: laha travolto gli azzurri 3-0 (25-20, 25-21, 25-21), e ora giocherà la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti venerdì 9 agosto alle ore 16. Ma è per quanto accaduto a La Defense Arena che l’Italia può recriminare, ancora una volta, qualcosa. La gestione arbitrale nella prima parte di gara è stata quantomeno opinabile.