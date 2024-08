NXT 06 08 2024 Why Wes? Why?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’episodio di NXT si apre con un recap degli eventi della scorsa settimana del Great American Bash, presentato in modo scherzoso da Hank Walker e Tank Ledger. Pete Dunne vs Trick Williams (3 / 5)Match intenso che inizia con Trick dominante grazie a dei chop potenti. Dunne riesce a ribaltare la situazione con una single-arm DDT e diversi tentativi di sottomissione. Williams mostra la sua forza sollevando Dunne con un braccio solo durante un tentativo di triangle choke. Dopo una serie di scambi, Dunne riesce a spezzare le dita di Williams, lo manca con la Trick Knee e lo finisce con la Bitter End.Vincitore: Pete Dunne BACKSTAGE: Nel catering, Lexis King prende il controllo della musica, causando malcontento generale. Eddy Thorpe lo caccia via. Hank e Tank organizzano una gara di mangiata di ali di pollo tra Mr. Stone e Stevie Turner.