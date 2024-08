Non solo shampoo secco ma anche succo di limone e borotalco Li conoscete tutti questi trucchetti?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il caldo mette a dura prova la chioma: tra sudore, calore, umidità, la sensazione di avere spesso i capelli pesanti, che sembrano sporchi, può essere frequente. Come correre ai ripari? Lavando per forza i capellii giorni? Non necessariamente. Esistono alcuni piccolialternativi che si possono adottare.