Niente rifinitura nella Senna | clamorosa scelta di Paltrinieri e degli azzurri cosa c' è dietro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gregorioe compagni non stanno rifinendo nelle acque dellala preparazione in vista delle gare di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Parigi in programma domani e venerdì tra Pont Alexandre III e Pont de l'Alma. "Ci fidiamoorganizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara - afferma alla vigilia il tecnico italiano Fabrizio Antonelli - abbiamo svolto allenamenti specifici per nuotare pro e controcorrente e abbiamo studiato nel dettaglio il campo gara. Siamo pronti ad affrontare avversari e difficoltà ambientali". Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza estanno rifinendo la loro preparazione presso una piscina del circuito olimpico.