Nasce la Roma ALBICELESTE | che INTESA tra Dybala e Soulé!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nelladi De Rossi cresce l’affinità tra: i due in campo duettano a ritmo di tango e cresce l’Lainfila un poker contro il Barnsley in amichevole, ma più che del risultato, De Rossi è soddisfatto perché in attacco stando un’affinità tutta argentina tra. I