Muhammad Yunus tornerà in Bangladesh domani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il premio Nobel per la pace ed economista, incaricato di guidare un governo ad interim ina Dacca. Lo ha annunciato il suo ufficio. Attualmente in Europa,, 84 anni, arriverà nella capitale delalle 14:10, ora locale, (le 10 in Italia), ha detto la stessa fonte.